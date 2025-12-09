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Политика по-украински

Аналитико-новостной портал «Комментарии» запускает новый эксклюзивный спецпроект «Политика по-украински», который объединит ряд материалов, освещающих деятельность должностных лиц, политических и общественных деятелей.

Цель нового спецпроекта - рассказать читателям о достижениях или пробелы действующей власти, познакомить с интересными и значимыми для общественной жизни мерами, планами развития украинского общества, а главное - решить актуальные проблемы, которые волнуют граждан нашего государства.

Мы не будем ставить стандартных вопросов, которые уже стали «клише», и прибегать к комплиментарных высказываний. Мы приглашаем поставить насущные вопросы чиновникам ведущих экспертов и читателей, а также предлагаем присоединиться к диалогу бизнес.

«Политика по-украински» раскроет новый формат общения с представителями властных структур, лидерами общественного мнения и двигателями идей в нашей стране.

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