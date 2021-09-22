Мы за демократическую Украину и верховенство права, - интервью с и. о. Председателя Верховного Суда



















Василий Гуменюк рассказал о своей позиции, фото из открытых источников

Журналистка портала "Комментарии" Мария Рада взяла интервью у исполняющего обязанности Председателя Верховного Суда Украины Василия Гуменюка. В частности, корреспондентка поинтересовалась у судьи что он думает о реформировании судебной власти и решения Европейского суда по правам человека по делу "Гуменюк и другие против Украины".

- Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в постановлении отметил, что "законодатель серьезно подорвал правовую определенность и предсказуемость конституционных принципов независимости судебных органов", конечно, речь идет о деле "Гуменюк и другие против Украины". Довольны ли вы выводами?



— Хочу сказать, что Гуменюк не против Украины, а за демократическую Украину, в которой будет процветать верховенство права. Поскольку нас не слышали с 2018 года, мы были вынуждены обратиться в ЕСПЧ, который подтвердил правильность наших позиций в отстаивании конституционного строя государства. Сегодня поносить или недостойно относиться к судейской должности невозможно. Надо поступать в государстве в соответствии с Конституцией Украины.

Мы не собирались обращаться в ЕСПЧ, но так случилось. Мы пошли не для того, чтобы защитить свои амбициозные интересы, а чтобы судебную реформу направить в русло европейского законодательства, чтобы Украина вошла в европейскую семью.

— В интервью ранее вы сказали, что у вас не было цели унижать государство, обращаясь к европейским институтам. Обращение к

европейским институтам — это унижение государства?



— Безусловно. У нас очень хорошие юристы, у нас очень хорошая правовая мысль. Но есть отдельные лица в исполнительной власти, которые уперлись в какую-то одну точку зрения и решили вопрос таким образом. В 2015 году были выводы Венецианской комиссии, в которой говорилось "нельзя уволить всех судей", потому что это будет не эффективно. В 2016 году власть говорит: "Нет, мы не собираемся решать вопрос об увольнении судей. Мы только меняем название Верховного суда Украины на Верховный суд. Мы меняем это и ничего больше". А дальше они ставят вопрос: "Всех судей геть!". Такого не может быть. Потому что в данном случае не может быть без истории нового государства. 13.07.17 в Законе "О Конституционном Суде Украины" было отмечено, что наступает уголовная ответственность по части 4 статьи 382 за невыполнение решения Конституционного суда (КС) или решений Европейского суда (ЕСПЧ) и выводов КС. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Уголовная ответственность действует и по сей день. Наверное, была такая политическая обстановка, что они смогли так опорочить судебную власть. Опорочив судей они не сделали чего-то лучшего для народа.

- Как вы сейчас оцениваете рациональность политического решения по ликвидации Верховного суда?



— Конституционный суд через 3,5 года вынес решение о том, что не было никакой ликвидации Верховного суда Украины, не было этих процессов. Все это просто фейк и просто издевательство над коллективом Верховного суда Украины. Я так думаю, что здесь имеют место быть вопросы имущественного плана. Предыдущей власти, видимо, очень понравились эти места. Пришли — дворец красивый, место хорошее, земля здесь есть. Я не уверен, но, возможно, это и стало краеугольным камнем.

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