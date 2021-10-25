Соблюдаются ли правила обращения с заключенными в Украине: блиц-интервью с заместителем министра юстиции



















В рамках беседы "Жизнь в тюрьме и вне ее" в блиц-интервью портала "Комментарии" приняла участие заместитель министра юстиции Украины — Елена Высоцкая. К обсуждению также присоединились адвокат Валерий Кострюков и психолог и президент общественной организации "Союз" Золотой Век Украины" Яна Баранова.

Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая - фото из архива Е. Высоцкой

Виктор Гольдский: У нас такой формат, как блиц-интервью, когда вы отвечаете коротко "да" и "нет" или одним предложением. Я взял стандартные правила обращения с заключенными, принятых на Конгрессе ООН в 1957 году, и несколько пунктов интересных. И хочу, чтобы вы прокомментировали "да" "нет", как в Украине.

Начнем с этого: без суда заключенных следует помещать отдельно от осужденных?

Елена Высоцкая: Да. Это по законодательству и по факту. С этим у нас все хорошо.

Виктор Гольдский: Лиц за, например, экономическое преступление нужно содержать отдельно от тех, кто совершил уголовное преступление?

Елена Высоцкая: Есть распределение покамерно в СИЗО.

Виктор Гольдский: В помещениях, где живут и работают заключенные, окна должны быть достаточного размера, чтобы они имели возможность читать, работать при дневном свете. И должны быть сделаны так, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха. Существует ли система искусственной вентиляции?

Елена Высоцкая: Нет. СИЗО в Украине технически все изношенные, с плохими условиями, окнами.

Виктор Гольдский: Санитарные установки должны быть достаточными, чтобы любой заключенный смог удовлетворить свои потребности в любое время.

Елена Высоцкая: В СИЗО — нет. Мы время от времени показываем, как за средства платных камер мы ремонтируем бесплатные. И там есть кадры "до". Когда мы показываем, как было, это камера, которых большинство.

Виктор Гольдский: Каждому заключенному надо обеспечить отдельную кровать?

Елена Высоцкая: С кроватями нет проблем.

Валерий Кострюков: Это в последние два-три года, когда немножко разгрузились СИЗО. Ранее могли спать друг на друге.

Виктор Гольдский: Каждый заключенный должен иметь питьевую воду, когда он чувствует нужду в ней?

Елена Высоцкая: Да. Вода из фильтра.

Виктор Гольдский: Все заключенные, не занятые работой, на свежем воздухе имеют право заниматься по крайней мере час физическими упражнениями?

Елена Высоцкая: СИЗО имеет дворики. Они в ужасном состоянии, но они существуют. Они могут заниматься спортом без принадлежностей.

Баранова Яна: В 56-й колонии лицо, отбывающее пожизненное наказание, готово зарегистрировать рекорд Украины. Он хочет пробежать в дворике сектора, где он отбывает наказание, полумарафонскую дистанцию.

Виктор Гольдский: Каждый должен иметь возможность пользоваться услугами квалифицированного стоматолога?

Елена Высоцкая: Такая возможность есть. Вопрос в том, что есть случаи, когда игнорируются просьбы заключенного.

Валерий Кострюков: Я разговаривал со своим клиентом, который вышел с Менской колонии. Он рассказал, что врача нет, можно только удалить зуб. Это делает тот, кто умеет.

Виктор Гольдский: Во время принятия в тюрьму каждому заключенному необходимо предоставить письменное разъяснение правил обращения с другими заключенными, а также разрешенные способы обжалования информации?

Елена Высоцкая: Допускаю, что это игнорируется.

Виктор Гольдский: Часть заработанных средств заключенным остается на хранении администрации, которая передает эти сбережения в момент его освобождения?

Елена Высоцкая: Технически, они на счету учреждения. В счете учреждения есть субсчета всех заключенных. Поэтому физически средства действительно передаются только после освобождения. Но он может пользоваться ими. Например, приобрести вещи в магазине, которые он хочет.

Наша цель — карточные счета. Цивилизованный способ. Но к этому мы еще не дошли.

Виктор Гольдский: На ночь подследственных следует размещать по одиночке в отдельных помещениях?

Елена Высоцкая: Нет возможности.

Виктор Гольдский: То есть где-то гарантии заключенных придерживаются 50/50. Есть над чем работать! Спасибо всем за участие.

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