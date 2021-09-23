Не надо менять людей, надо менять правила, - и. о. Председателя Верховного Суда



















Журналистка портала "Комментарии" Мария Рада взяла интервью у исполняющего обязанности Председателя Верховного Суда Украины Василия Гуменюка. Судья рассказал о том, почему украинские судьи уходят в отставку и как должны формировать Высший совет правосудия. Также Василий Гуменюк поделился, есть ли смысл вводить выборы судей при участии народа.

Василий Гуменюк рассказал о своей позиции, фото из открытых источников

— Верховный Суд отменил указ президента о так называемом "освобождение" председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого. Почему суды отменяют это решение и ваши прогнозы по развитию этой ситуации?

— Таким образом власть действовать не может. Это значит, что сейчас большинство ВР может отменить решение о моем назначении в 2003 году. Ломать через колено власть не может, тем более "Слуга народа" должна оставаться слугой. Государство — аппарат насилия. Но мы идем к демократическому развитию и пока в мире ничего лучше не было придумано, чем демократия. А если демократия — это соответствие законам и верховенству права, или соответствующим требованиям Конституции есть такое право (освобождение судей)? Решается вопрос не о том, хороший он человек или плохой, достойный или не достоин, а об уместности занятия им высокой должности. Если мы решаем (таким образом) этот вопрос, то подрывается легитимность этого органа.

- По Вашему мнению, как должен быть сформирован или реформирован Высший совет правосудия?

— Сформирован Высший совет правосудия (ВРП) действительно не в соответствии с требованиями закона, Конституции и мировых стандартов. ВРП должен быть создан в формате 50+1. В его составе должно быть не менее 50% судей, избранных судьями, но этого не было соблюдено. Я — не сторонник того, чтобы все эти органы (ВРП и ВККС) были собраны в Киеве, потому что это коррупционная составляющая на всю Украину. Я вижу в этом коррупционные риски. Какая у нас цель? Народу сказать: "Мы зарубежных экспертов приняли". Он (иностранец) не знает другого законодательства, он не знает нашей психологии — у нас она совсем другая. В этом случае не надо менять людей, надо менять правила.

- Ни для кого не секрет информация, что многие судьи увольняются. В последнее время это явление непосредственно связано с волной отставок из-за судебной реформы. Однако накануне, опираясь на данные, которые есть в публичном доступе, также постоянно росло число судей, ушедших в отставку.

- Почему судьи идут? Судьи увольняются, как и другие работники, потому что есть профессиональное выгорание, большая нагрузка на судей. Кроме того, всегда присутствует риск, что все хотят судью "заложить", продать, то есть показать в негативном контексте, чтобы удовлетворить свои интересы, особенно если судья решил вопрос не в пользу этого лица. Они идут в отставку потому, что страшное выгорание.

- Есть информация, что судей первой инстанции должны выбирать люди на выборах. Насколько это решение будет оптимальным?

— Есть два вывода по этому вопросу. Если Вы хотите выбрать непрофессиональных судей, то дайте такую возможность народу.

Второй вывод заключается в том, что не важно, кто будет выбирать: народ, парламент или ВРУ. Важно, кто будет подавать эти кандидатуры судей. Выборы — это деньги. Кто будет оплачивать эти выборы? Судья? В США оплачивает судья. Если у политической силы есть средства на решение этих вопросов, то, пожалуйста, нет вопросов (можно проводить).

- То есть, по Вашему мнению, образованность и политическое сознание украинский позволяют нам избирать судей первой инстанции?

— Да, конечно. Украинский народ — очень грамотный народ.

Читайте первую часть интервью с Василием Гуменюком: Мы за демократическую Украину и верховенство права, — интервью с и. о. Председателя Верховного Суда

Полное видео интервью можно посмотреть на канале Комментарии

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