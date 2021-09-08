Мы идем семимильными шагами, - Артур Селецкий о реформах образования в Украине



















Артур Селецкий, замминистра образования Украины, фото из открытых источников

Корреспонденты портала "Комментарии" пообщались с заместителем министра образования и науки Артуром Селецким о реформах в сфере образования, дистанционном образовании, оценивании учителей и прочем.



- В каком направлении происходит реформирование системы образования в Украине?

Мы идем семимильными шагами и уже многое удалось сделать: ввести всеукраинскую школу онлайн, которой пользуется более 180 000 учащихся из 119 стран мира. Также, каждая украинская диаспора, независимо в какой стране она находится, имеет возможность заниматься по нашей программе. И, конечно, ученики с временно оккупированных территорий, также занимаются на украинском языке по нашей родной программе. Также были введены электронные дневники и журналы. Они бесплатны на сегодняшний день. Сейчас готовим программный интерфейс, который позволит собирать информацию из коммерческих платформ, которыми также пользуются школы, и дальше анализировать информацию относительно успешности наших учеников. Эти данные помогут ученикам, когда они будут выбирать предмет ВНО, подскажут, каким образом предметы необходимо подтянуть. Отдельно платформа, которую мы сейчас будем внедрять, — это внешкольное образование, там будут все кружки Украины и можно будет увидеть, где и какой кружок находится. Мне как отцу двоих учениц, важно знать, какие кружки для них в моем городе, какие в них рейтинги, сколько там учится детей и важно то, что я, как отец, буду видеть, какие у моего ребенка достижения. Эта система охватывает не только образовательные кружки, но и спортивные, культурные кружки, то есть уроки музыки, изобразительного искусства и тому подобное.

Кроме того, мы строим платформу для спортивных соревнований, где будут отображаться все соревнования Украины и календарь их проведения будет интегрирован с календарем Министерства образования и Министерства спорта. В приложении будут храниться данные обо всех достижениях каждого ребенка, который принимал участие в любых спортивных соревнованиях. Представьте себе, что в каком-то небольшом селе мальчишка играет футбол, забивает много голов и его сможет разглядеть команда скаутов из "Динамо" или "Шахтера" и возьмет к себе в школу.



- А какое образование получили Вы и как Вы выбирали специальность?

После 9-го класса я пошел в высшее профессиональное училище получать профессию каменщика-строителя. Я хотел строить дома и на втором курсе, когда мы посещали строительную площадку в -30 °, я заболел ангиной, было время подумать и решил, что надо что-то менять. Та профессия, которую я получил, поможет в жизни, хотя бы понять как можно сделать ремонт дома. Строитель, по-моему, ответственная работа и можно дальше развиваться. Но я стал думать, а что мне действительно нравится, что мне по душе. Я много занимался со студентами и школьниками и говорил, надо выбрать то, что максимально нравится. И когда я начал искать, что нравится мне, то остановился на информатике. Я понял, что информатика меня захватывает, и пожелал связать жизнь с ИТ. К сожалению, в тот момент не было платформы, в которой я бы смог посмотреть, а где именно в моем месте находятся курсы по информатике. И поэтому я вступил, и не жалею, в Ровенский государственный гуманитарный университет и получил профессию учителя информатики и трудового обучения.

- Но каменщиком вы не стали? Вы забросили ту профессию?

Я не забросил ту профессию, она мне помогала выживать в достаточно сложные времена в конце 90-х начале 2000-х. Конечно у меня было много хобби: я профессионально занимался бейсболом, был сначала в молодежной лиге, затем перешел в профессиональный спорт. Я видел себя спортсменом, но понимая, что в Украине, по крайней мере в то время, мало кто из спортсменов имел достойные доходы, а в будущем все же надо кормить семью, я выбрал информатику. Меня спрашивают, а как ты дорос до заместителя министра? Я всегда говорю, я занимался хобби, мне повезло, моя работа — это мое хобби. Сначала я работал учителем информатики, затем перешел на должность системного администратора, затем — на инженера-технолога, потом на программиста и шаг за шагом дошагал к заместителю министра.



- Вы говорите, что именно родители должны заниматься ребенком, его развитием и образованием. Если все делают родители, то что должно делать государство?

Я просто давал месседж, что родители также должны быть вовлечены в процесс, а не только государство. Действительно, школа дает многое, государство дает многое. У нас также много проблем. Например, сейчас в министерстве открыто 82 ИТ-проекты, из них финансируется 6, думаете я опустил руки? Нет. Все 82 проекта продвигаются с помощью наших партнеров, с помощью волонтеров, и говорить, что власть ничего не делает, — это неправильно. Государство также многое вкладывает. Все говорят, что учителя были не готовы к пандемии в Украине. Учителя не были готовы во всем мире. Весь мир был не готов к этому, кто-то больше, а кто меньше. Говорят, что в стране плохой Интернет. Однако, Украина занимает третье место в Европе по интернетизации. У нас много возможностей. Наши учителя быстро адаптировались, не имея ни инструментов, ни методологий. И сегодня государство готово к таким локдаунам.



- Какая эффективность дистанционного образования по сравнению с стационарным образованием оффлайн?

Да тут все просто. Нет разницы, как получать знания. Если ты хочешь учиться, то результат будет независимо от формы обучения. И наоборот, если нет желания получать знания, то изменение формы преподавания не даст результата. Я не говорил, что государство отказывается учить, ищет причины оправдать. Министерство образования ищет возможность обеспечить непрерывность процесса обучения. Любой профессией можно овладеть онлайн. Даже если ты врач, то для прохождения практики можно применить виртуальную реальность, но пока это ценно очень. Например, в Японии виртуальная реальность настолько реальна, что ты просто "чувствуешь" тот надрез, который сделал скальпелем. И мы к этому со временем придем. Наших учителей надо постоянно учить, а с другой стороны не мешать им применять авторский подход к процессу обучения. Ну, например, можно класс разбить на несколько команд в ЗУМе и работать отдельно с каждой группой, а потом ты их объединяешь и каждая команда делится своими результатами и получает связь от своих оппонентов. Это труднее, этому надо учить учителей, но возможность есть.



- Нужно проводить оценку работы учителей, определять их эффективность и уровень подготовки, и по результатам оценки начислять бонусы к зарплате или применять штрафы?

Смотрите, хотели бы вы, чтобы вас каждый год оценивали на вашей работе? Было бы вам комфортно? Когда я работал в частной компании, у нас были встречи один на один с руководством один раз в год, оценивали достижения и определяли KPI на следующий год. Но это невероятный стресс. Если говорить, что оценка должна быть каждый месяц, то не знаю, учитель это выдержит. Я бы не хотел, чтобы меня оценивали каждый месяц. Есть разные месяцы, есть разные дни, мне может быть плохо, а может быть хорошо. Если у меня горе в семье и если я еще недополучил средств, откуда должна появляться мотивация?! В любой сфере деятельности существует профессиональное выгорание. Конечно, оценка должна быть, но она должна основываться исключительно на твоих достижениях без применения штрафов. Именно поэтому мы хотим сделать отдельный профиль учителя, где будут собираться не оценки, а достижения. Которые эти достижения будут, будем еще изучать и думать. То есть мы планируем строить мотивацию, а не проводить оценку, что может привести к стрессу и эмоциональному выгоранию. Я довольно часто буду повторять фразу Майкла Джордана (баскетболист NBA, — ред), который сказал, что индивидуальность может выиграть игру, а чемпионат выиграет команда. Поэтому я бы больше смотрел не на оценку учителя, а на оценку школы.

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