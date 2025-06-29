53 тысячи долларов под подушкой и Toyota за миллион: как живет прокурор Донбасса

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий, занимающий должность с 2021 года, задекларировал немалые доходы, наличные сбережения и новый автомобиль премиум-класса.

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий

38-летний прокурор проживает в Днепре, хотя владеет квартирой в Харькове. Там он приобрел жилье площадью 95 кв. м еще в июне 2022 года за более 3 миллионов гривен. В декларации говорится, что вместе с женой Линой и сыном Романом он проживает в арендованной квартире в Днепре. Параметры этого жилья не раскрываются.



В июле 2024 года Угровецкий приобрел Toyota Camry в 2021 году за 1 млн 107 тыс. грн – это единственная крупная покупка, задекларированная за прошлый год. До этого в декларации за 2023 год фигурировала Toyota Camry 2012 года, которая, судя по всему, была продана — новый собственник, гражданка Татьяна Яблонская, упоминается как источник дохода от отчуждения имущества в размере 650 тыс. рублей. грн.



Зарплата прокурора в 2024 году составила 1 млн 816 тыс. грн (до налогообложения). Кроме официального дохода, Угровецкий хранит 53 тысячи долларов наличными и имеет 15 481 грн на счете в ПриватБанке.



Декларация свидетельствует: несмотря на военное время, высокопоставленные должностные лица в системе прокуратуры имеют значительные доходы и обеспеченную жизнь.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вечером 28 июня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли точный удар по военной инфраструктуре врага. Целью стали склады боеприпасов на территории русской Брянщины.