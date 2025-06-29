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53 тысячи долларов под подушкой и Toyota за миллион: как живет прокурор Донбасса

53 тысячи долларов наличными и Toyota за миллион: что задекларировал руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий

сегодня, 00:57
Автор:

Ткачова Марія
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Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий, занимающий должность с 2021 года, задекларировал немалые доходы, наличные сбережения и новый автомобиль премиум-класса.

53 тысячи долларов под подушкой и Toyota за миллион: как живет прокурор Донбасса

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий

38-летний прокурор проживает в Днепре, хотя владеет квартирой в Харькове. Там он приобрел жилье площадью 95 кв. м еще в июне 2022 года за более 3 миллионов гривен. В декларации говорится, что вместе с женой Линой и сыном Романом он проживает в арендованной квартире в Днепре. Параметры этого жилья не раскрываются.

В июле 2024 года Угровецкий приобрел Toyota Camry в 2021 году за 1 млн 107 тыс. грн – это единственная крупная покупка, задекларированная за прошлый год. До этого в декларации за 2023 год фигурировала Toyota Camry 2012 года, которая, судя по всему, была продана — новый собственник, гражданка Татьяна Яблонская, упоминается как источник дохода от отчуждения имущества в размере 650 тыс. рублей. грн.

Зарплата прокурора в 2024 году составила 1 млн 816 тыс. грн (до налогообложения). Кроме официального дохода, Угровецкий хранит 53 тысячи долларов наличными и имеет 15 481 грн на счете в ПриватБанке.

Декларация свидетельствует: несмотря на военное время, высокопоставленные должностные лица в системе прокуратуры имеют значительные доходы и обеспеченную жизнь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вечером 28 июня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли точный удар по военной инфраструктуре врага. Целью стали склады боеприпасов на территории русской Брянщины.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/7076dc19-87b7-4a96-9a85-7f198fc077a1
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